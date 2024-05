Unter den Regisseuren ist etwa der ehemalige Intendant der Volksbühne Frank Castorf, der Hans Falladas "Kleiner Mann - was nun" interpretiert. Die Erstaufführung ist am 12. September geplant. Auch Ensemble-Intendant Oliver Reese stellt ein Stück vor: Michael Frayns "Der nackte Wahnsinn" soll am 2. Oktober starten.

Die Wochenzeitung "Die Zeit" kooperiert mit dem Ensemble und stellt die Recherchen von Reporterinnen und Reportern vor. Der 9. November wird als Thementag gesetzt, an dem es um neue Perspektiven auf Ostdeutschland gehen wird.