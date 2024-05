Im Rahmen der Motorradkonzeption war die Polizei am Pfingstsonntag im Landkreis Lörrach auf beliebten Ausflugsstrecken präsent. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, der technische Zustand der Motorräder wurde ebenfalls überwacht, teilt die Polizei mit. Tagsüber fanden die Kontrollen in Todtnau-Fahl an der Bundesstraße 317 und in Schopfheim an der Kreisstraße 6352, zwischen Gersbach und Schlechtbach, statt. Insgesamt wurden 57 Motorräder kontrolliert. Zehn Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem sieben Verstöße wegen Überholen trotz Überholverbot und zwei Verstöße wegen technischen Mängeln. Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant, teilt die Polizei mit.