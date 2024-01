Polizei Rheinfelden: Spencer Diringer ist neuer Revierleiter

Mit Diringer kommt ein „echter Allrounder“

Die gute Zusammenarbeit mit dem scheidenden Revierleiter lobte auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der sich besonders darüber freute, dass mit Spencer Diringer sehr schnell eine Nachbesetzung erfolgen konnte. „Der überwiegende Teil der Bevölkerung steht zur Arbeit der Polizei“, sagte der OB. Die Polizei in Rheinfelden genieße sehr großes Vertrauen.

Als echten Allrounder bezeichnete Semling den neuen Revierleiter in Rheinfelden. In Freiburg geboren, als Kind und Jugendlicher aber im saudi-arabischen Dschidda aufgewachsen, habe Diringer schon sehr frühzeitig gelernt, über den Tellerrand hinauszublicken. Das werde ihm als Revierleiter in Rheinfelden zugutekommen, zeigte sich Semling überzeugt. Als ehemaliger Bundesgrenzschutzbeamter, der den Wechsel in die Landespolizei vollzog und in vielerlei Verwendungen in der Polizeistruktur von Freiburg – so auch in der Polizei-Hundestaffel und der Alarmhundertschaft – habe er sich große Verdienste erworben.