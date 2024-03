Eine 35-jährige Frau hat laut Polizei am Montag gegen 9.40 Uhr bei der Ausfahrt aus einem Grundstück in die Gretherstraße einen Wagen übersehen. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 41-Jährige Fahrer leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.