Ein Unfall mit einem Auto und einem Radfahrer hat sich am Freitag gegen 11.15 Uhr in der Gretherstraße kurz vor der Einmündung Nansenstraße ereignet. An der roten Ampel soll der auf dem Radschutzstreifen fahrende Pedelecfahrer laut Polizei gegen den links neben ihm fahrenden Kia gestoßen sein. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Radfahrers habe der 27-jährige Fahrer des Kia beim Überholen den Seitenabstand nicht eingehalten. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621/98000, sucht Zeugen.