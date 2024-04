Polizeieinsatz: Auf dem Herd brennt ein Tuch im Topf

Mit dem Eintreffen der Beamten kam die Bewohnerin nach Hause und schloss die Tür auf. Die Polizei eilte in die Küche und stellte den Herd ab: In einem Topf verbrannte ein Putztuch. Beim Verlassen des Hauses hatte die Seniorin wohl vergessen, den Herd abzuschalten. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich gewesen, so die Polizei.