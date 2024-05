In der evangelischen Kirche Schwörstadt findet am Pfingstsonntag, 19. Mai, der letzte Gottesdienst statt. Angesichts des starken Rückganges der Anzahl gläubiger Christen hat die Badische Landeskirche beschlossen, wenig genutzte und baulich angegriffene Kirchengebäude nicht länger zu erhalten. Von dieser Entscheidung ist auch die kleine Michaeliskirche betroffen. Wie Pfarrer Clemens Ickelheimer mitteilt, könnte die Kirchengemeinde das Gotteshaus zwar aus eigener Kraft erhalten, doch wäre sie damit finanziell überfordert. Daher wird die Kirche mit dem Gottesdienst am kommenden Sonntag zu einem Profangebäude zurückgestuft. Den Gottesdienst zelebrieren Prälat Marc Witzenbacher und Pfarrer Ickelheimer, auch Dekanin Bärbel Schäfer kommt. Beginn ist um 10 Uhr.