Schockierende Szenen

Schockierend wirkte eine Szene, in der Minenarbeiter in letzter Sekunde aus einem verschütteteten Stollen kriechen. Entsprechend hoch ist die Todesrate in solchen Minen, die durch die Korruption der Länder, die Bestechungsgelder von Rohstoff-Giganten wie Glencore aus Zug in der Schweiz und die Not der Arbeiter vor Ort gefördert werden.

Kurz streifte Tobias Schleicher auch das Thema der raschen Überalterung von Geräten, weil keine Updates mehr erfolgen, Teile kaputt gehen oder meist einfach nur, weil ein schickes neues Modell auf den Markt kommt. Schleicher zitierte eine Erhebung über weggeworfene Altgeräte, wonach nur ein Viertel wirklich kaputt war, aber zwei Drittel dem Nutzer schlicht nicht mehr gefielen. Um so wichtiger ist das gewissenhafte Recycling der alten Computer. „Leider ist die Sammelquote unter 40 Prozent gesunken“, berichtete der Experte. „Wir lagen schon mal bei 44 Prozent.“