Pompöse Looks

Sängerin Lopez fungierte in diesem Jahr - bei ihrer insgesamt 14. Met-Gala - als Co-Gastgeberin und erschien in einem goldenen Schmetterlings-Outfit. Es sei "wirklich eine Ehre, wenn Wintour anrufe und einlade, sagte Lopez. "Es ist eine wunderschöne Nacht mit so vielen verschiedenen Menschen - so eine Mischung bekommt man nicht oft." Unweit entfernt beobachtete Amazon-Gründer Jeff Bezos wie seine Freundin Lauren Sánchez in schwarz-weißer Robe die Stufen hochschritt und bezeichnete ihr Outfit als "atemberaubend".

Unter den Stars waren zudem unter anderem Venus und Serena Williams, Lea Michele, Greta Gerwig, Sienna Miller, Mindy Kaling, Sarah Jessica Parker, Gigi Hadid, Uma Thurman, Emily Ratajkowski, Jessica Biel, Adrien Brody, Demi Moore, Nicole Kidman, Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello - an deren Hand eine Eiswürfel-Tasche tropfend schmolz - Kylie Minogue, Jude Law, Meg Ryan, Pamela Anderson, Nicki Minaj, Cardi B., Brooklyn Beckham und Karlie Kloss.

Viele Stars konnten in ihren pompösen Roben kaum laufen - und waren sich einig, dass die Stufen hoch zum Eingang der Party im Metropolitan Museum vorbei an dutzenden Fotografen und Journalisten der schwierigste Teil des Abends seien. "Ich bin nicht entspannt", sagte die Schauspielerin Penélope Cruz. "Ich habe alberne Ängste, dass ich hinfalle auf den Stufen - was ja auch nicht das Ende der Welt wäre. Aber wenn man die Stufen hinter sich hat, dann kann man anfangen, sich zu entspannen."