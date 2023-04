Radsport „Koppi“ bringt Druck auf die Kette

So groß ihr Können vor allem in den Bergen ist, so groß ist auch ihr Ehrgeiz. Die 27-Jährige hat sich für die anstehende Saison mit ihrem Rennstall Confidis Women Team eine Menge vorgenommen. „Die großen Ziele sind für mich, in diesem Jahr beim Giro D’Italia unter die Top-Ten und in einem Rennen der Tour de France aufs Treppchen zu kommen. Zudem peile ich einen Spitzenplatz bei den Deutschen Meisterschaften an. „

Deutsche Meisterschaftenin Donaueschingen

Apropos DM. Die nationalen Titelkämpfe gehen vom 23. bis 25. Juni quasi vor Koppenburgs Haustüre über die Bühne. Ausgetragen werden sie in Donaueschingen und Bad Dürrheim. Auf die Frauen-Elite mit der Lörracherin wartet am Freitag ein Einzelzeitfahrkurs von Donaueschingen über die Ostbaar nach Bad Dürrheim, bei dem man vor allem Rollerqualitäten haben muss. Am Samstag folgt das rund 125 Kilometer lange DM-Straßenrennen der Frauen, das nach Einschreibung und Team-Präsentation vor dem Donaueschinger Rathaus auch dort gestartet und zunächst neutralisiert aus der Donau-Quell-Stadt hinausgeführt wird. Fünf Mal müssen die Elite-Frauen den knackigen, etwa 25 Kilometer langen Rundkurs mit Ziel Bad Dürrheim absolvieren.