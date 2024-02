Radsport: „the ride direction“ will junge Talente fördern

Greipel möchte mit seiner Academy „the ride direction“ junge Sportler zwischen der U17 und U19 über örtliche Vereine finden. Für die Aufnahme in das Programm sollen nicht Ergebnisse oder Leistungswerte entscheidend sein. Viel wichtiger ist es, echte Talente zu finden, die den sportlichen Ehrgeiz haben. Oft fehlt es gerade jungen FahrerInnen am passenden Umfeld, an konkurrenzfähigem Material, um den entscheidenden Entwicklungsschritt zu vollziehen. Da will die Academy „the ride direction“ ansetzen.

Soziale Sicherheit soll auch gegeben werden

Der Rostocker sieht großes Potenzial in der heranwachsenden Radsportgeneration und freut sich darauf, jungen Menschen eine Perspektive im professionellen Radsport zu geben. „Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, um aus den jungen Talenten das Beste herauszuholen“, sagt Greipel.