Radweg Wieslet-Tegernau: Sieben Jahre Planung – nun droht Aus

Hoffen auf Bärbel Schäfer

Schönbett hat der Regierungspräsidentin jetzt eine Kostenaufstellung zugeschickt, über die wohl in den nächsten 14 Tagen entschieden wird. Nicht zuletzt, weil die Regierungspräsidentin im nächsten Monat in den Ruhestand tritt „hoffen wir, dass Freiburg eine Lösung findet“.

Auch die Landrätin ist in die Sache inzwischen einbezogen. Schließlich geht es vor allem um die Sicherheit der Radfahrer auf der teils sehr engen und kurvigen Strecke zwischen Wieslet und Tegernau. Dort sind nicht nur Alltagsradler und Freizeitpedaleure, sondern auch junge Schüler unterwegs. „Die Resonanz in der Bevölkerung ist positiv“, berichtete Schönbett dem Gemeinderat. „Sie will den Radweg haben.“ Das Gremium schloss sich dem Bürgermeisters an. Man müsse die Entscheidung in Freiburg abwarten. Dann geht’s weiter. Oder auch nicht.