Raich: Generationenwechsel gelungen

Unterstützung für die Bauernproteste

Die Bauernproteste wurden und werden auch von den Landwirten im Kleinen Wiesental befürwortet und unterstützt, wurde auf der Versammlung deutlich gemacht. Florian Schmidt und weitere Bauern nahmen an mehreren Traktorfahrten teil. Auf der Wacht entzündeten die Kleinwiesentäler Landwirte ein Mahnfeuer, zu dem sich rund 200 Traktoren, auch von auswärts, einfanden; ebenso weitere Personen, die den Landwirten ihre Unterstützung ausdrückten. Der Erlös von Getränken und Würstchen wurde an krebskranke Kinder gespendet. Man könne nur hoffen, dass die von der Politik versprochenen Erleichterungen, etwa die bürokratischen Vorgaben betreffend, bald umgesetzt werden, machten die Anwesenden deutlich.

Langjähriger Vorsitzender verabschiedet sich

Abschließend dankte der zweite Vorsitzende Manfred Georg dem langjährigen Vorsitzenden Benedikt Schmidt für die geleistete Arbeit und überreichte ein Geschenk. Schmidt blickte auf 18 Jahre zurück, in denen sich viel verändert habe und man sich an neue Gegebenheiten habe anpassen müssen. In bester Erinnerung behalte er das Miteinander, das nötig sei, um die Herausforderungen zu stemmen. Erfreut zeigte er sich darüber, dass sein Sohn Florian den landwirtschaftlichen Betrieb weiterführt und den Vorsitz in der Weide- und Forstgemeinschaft übernommen hat.