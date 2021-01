(red/fg). Der Bahlinger SC bekommt es am heutigen Mittwoch im ersten Heimspiel des Jahres mit dem Spitzenreiter zu tun. Zu Gast am Kaiserstuhl ist der FSV Frankfurt, Anpfiff ist um 14 Uhr. Der BSC, der zuletzt in Koblenz nach schwacher Leistung mit 0:1 verlor, geht also als Außenseite in die Partie. Nichtsdestotrotz wird man versuchen, etwas Zählbares zu holen – schließlich ist das Tabellenmittelfeld in der Regionalliga extrem eng. Aufgrund der Schnellfälle der vergangenen Tage wird das Spiel auf dem Kunstrasen des Bahlinger Kaiserstuhlstadions ausgetragen, wie der Verein mitteilte. Zuschauer sind weiterhin nicht zugelassen.