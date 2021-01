(red/fg). Regionalliga: FC Homburg – Bahlinger SC 0:1 (0:0). Beim wohl frühesten Jahresauftakt der BSC-Geschichte hat der Bahlinger SC am Wochenende 1:0 in Homburg gewonnen. Mann des Tages war Santiago Fischer, der in der 62. Minute für die Gäste traf. Fischer brachte den Körper gut zwischen den Ball und Homburger Verteidiger und drehte sich gut um den Gegenspieler. Der Stürmer des BSC vollstreckte den Abschluss dann eiskalt durch die Hosenträger von Keeper David Salfeld. Zwar kam das Tor zu diesem Zeitpunkt aus dem Nichts, war allerdings durchaus verdient. Zwar versuchten die Homburger in der Folge alles, um noch zum Ausgleich zu kommen – der BSC ließ jedoch wenig zu. In der Tabelle stehen die Kaiserstühler nach dem Sieg zum Jahresauftakt auf Rang elf, am kommenden Wochenende steht in Koblenz bereits das nächste Auswärtsspiel in der Regionalliga an.