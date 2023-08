Regio Mehr Qualität im Bahnverkehr

Verbesserungen werden auch für das Kandertal angestrebt. Die künftige Siedlungsentwicklung, so heißt es, rechtfertige auch im Hinblick auf die bekannten Klimaschutzziele eine S-Bahn-Konzeption. Wichtig wäre es allerdings, dass bereits in den Jahren vor Inbetriebnahme der beschriebenen ersten Stufe das Buskonzept sowie die Buszufahrten aus den Nebentälern optimiert werden.

Alternative im Blick

Das aktuelle Ausbauprojekt zwischen Basel und dem Wiesental wird vom Zweckverband Regio-S-Bahn und der Deutschen Bahn übereinstimmend als alternativlos eingestuft. Nicht so von einer neuen, in Basel gegründeten Initiative „S-Bahn Dreiland – jetzt“. Ihr Ziel: für den Bereich Weil am Rhein „unbedingt auch Alternativen breit diskutieren und lancieren“. Tram und S-Bahn schlössen einander nicht aus. Wörtlich: „Es ist aber nicht Aufgabe der Schweiz, ein Weil-internes Tram zu finanzieren, wenn mit der S-Bahn schnellere Lösungen vorhanden sind.“

Die Initiative hat aktuell rund hundert Mitglieder: Persönlichkeiten und Vereine aus Südbaden, unter anderem Pro Schiene Dreiland, IG Pro Kandertalbahn und der Verkehrsclub Südbaden. Ihr Credo: Nicht große Investitionen und umfangreiche Planungen sind notwendig. Vielmehr könne der S-Bahn-Verkehr mit einfachem Ausbau bei – vergleichsweise – geringen Kosten und mit Veränderungen im Betriebsablauf schneller verdichtet werden. Vorgeschlagen wird eine neue Verbindungskurve bei der Gartenbahn in Weil am Rhein zur Realisierung des Viertelstundentakts - ab Lörrach über Weil zum Badischen Bahnhof Basel.

Schneller ans Ziel

Im Gegensatz zur geplanten Verlängerung der Tram-Linie 8 von Weil am Rhein bis zum Aeschenplatz in Basel würden die Weiler mit der S-Bahn um ein Drittel schneller zu den Basler Arbeitsplatzgebieten gelangen. Das Tram brauche 33 Minuten. Mit einer S-Bahn via einer neuen Gartenbahnkurve wären es nur 21 Minuten. Außerdem könnten die Züge direkt nach Muttenz, Pratteln oder Liestal weiterfahren.

Ihre Ideen wollte die Initiative „S-Bahn Dreiland – jetzt“ am Samstag im Rahmen eines Konvents mit Podiumsdiskussion im Volkshaus Basel vorstellen. Da einige Referenten verhindert waren, musste die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden.