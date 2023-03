Regio Wenn Zusammenarbeit an Grenzen stößt

Basel hätte aber eine längere Angel und einen fetteren Köder, sagte Dietz. Dabei könne er es den Menschen nicht verdenken, in der Schweiz zu arbeiten. Kritisch sieht er das in Weil am Rhein entstehende soziale Gefälle aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft der Grenzgänger. Und zum Thema Fachkräfte merkte er an: „Es geht um Köpfe, das wird zum Dauerproblem.“ Arbeitgeber hätten immer größere Probleme, geeignete Bewerber zu finden.