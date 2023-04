Reiten Die Turnierchefin triumphiert im S-Springen

Im A-Springen siegte Kai Ruggaber vom RV Hofgut Albführen mit Come Again vor Thomas Mang mit Catania. Im L-Springen verwiesen Ruggaber und Come Again Michael Herhalt mit Harley auf den zweiten Platz. Mit Harley gewann Herhalt dann das erste M-Springen des Schopfheimer Frühjahrsturniers am Freitagabend vor Ruggaber mit Viva Jolie.

Bei den samstäglichen Springprüfungen setzte sich der Nachwuchs ganz dem Wunsch von Veranstalter RV Schopfheim in Szene. Bekannte Reitsport-Namen finden sich auf den Siegerlisten. Etwa in der Stilspringprüfung A mit Ben Dreher vom RV Dreiländereck Haltingen mit Guarnica, Sophie Hotz vom RV Schopfheim mit Legolas im Stilspring-Reiterwettbewerb oder Sara Dreher mit Rhiana vom RV Dreiländereck im A-Springen.

In den beiden L-Springprüfungen siegte im Stilspringen Milena Lauer vom RV Meißenheim mit Strategie vor den Schopfheimer Startern Lara Wunderle mit Bushido und Lars Allgaier mit Cavento. Im L-Springen war Sieglinde Heinrich vom RV Klettgau-Bühl siegreich mit Clüver vor Daniela Schelker vom RV Wiesental Steinen mit Cornwell. Im abschließenden M-Springen am Samstag gewann Stefanie Herhalt vom RV Immenhöfe mit Caju vor Carsten Kurz vom Markgräfler RV Buggingen mit Casa Bleu und Sieglinde Heinrich vom RV Klettgau-Bühl mit Clüver.

Am Schlusstag ging es auch auf dem Dressurplatz einschließlich der ersten Dressurwertung im neuen „Pro Cup“ des Reiterrings Oberrhein rund. In dieser Turnierserie wird nach Schopfheim noch in Tiengen, Grißheim, Buggingen, auf dem Waidhof Inzlingen, in Haltingen und Steinen sowie mit dem Finale im September in Schopfheim um den genannten Cup geritten. Den Auftakt mit dem Dressur-Reiterwettbewerb gewann die einheimische Starterin Laura Schmid mit Fleur vor Malin Allgeier vom RV Klettgau-Erzingen mit Kimberley vor der Schopfheimerin Lea Zimmermann mit Little Girl.

In den A- und L-Dressurpferde-Prüfungen gewann jeweils Kay Pawlowska vom RV Schopfheim mit Four Socks. In der A-Dressur war Rebecca Weber vom RV Tiengen mit Connery siegrich von Agnes Lütte vom RV Waidhof Inzlingen mit Copernicus. Die L-Trense-Dressur sah Robin Quartier vom RV Schopfheim siegreich.