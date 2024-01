Reitsport, CHI Basel: Mit Grazie aus dem Schatten treten

Voltigieren ein einmaliges Rahmenprogramm

Der Auftritt der Voltigierer beim diesjährigen CHI Classics in Basel war wohl nur ein einmaliger Auftritt. Im nächsten Jahr wird das Weltcup-Finale der Voltigierer gemeinsam mit den Finals der Springreiter und der Dressurreiter vom 2. bis 6. April in Basel ausgetragen. Daher wird es beim nächsten CHI in der St. Jakobshalle keinen Voltigier-Wettbewerb geben. Stattdessen soll die Dressur ausgeweitet werden.

Große Kulisse beim Weltcup-Finale

Nicht immer treten die Voltigierer vor so großen Kulissen wie am Wochenende in Basel auf. Und auch das mediale Interesse ist im Vergleich zu den anderen Reitsportdisziplinen eher gering. „Wir sind halt keine olympische Sportart“, bedauerte Kathrin Meyer, die mit ihrem Sieg in der St. Jakobshalle den Titel vom Vorjahr verteidigte. Nach der ersten Runde am Freitagnachmittag hatte mit Alina Roß ebenfalls eine Deutsche in Führung gelegen. Doch bei der Kür am Sonntagmorgen zeigte Meyer dann, dass sie mit ihrer Mutter Sonja an der Longe und ihrem 17-jährigen Oldenburger San Classico S ein eingespieltes Team ist. Bereits im August hatte Meyer angefangen, die Kür einzustudieren, bezeichnet ihr Konzept als „Herzensprojekt“, auf das die Reiterin stolz war, dass es so gut geklappt hat.