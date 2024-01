Reitsport, CHI Basel: Mit mehr Spaß auf die Heimreise

Mit Devos fand das Sonntagsspringen einen durchaus würdigen Sieger. Denn schon am Samstagabend beim Championat der Stadt Basel um die Goldene Trommel, gelangen ihm zwei fehlerfreie Ritte. Er wurde nur aufgrund der langsameren Zeit Dritter (siehe auch unten stehenden Bericht). Zudem sorgt das Preisgeld in Höhe von 102 300 Euro durch den Weltucup-Sieg für eine durchaus angenehme Heimreise nach Belgien. „Ich bin sechs Stunden mit dem Auto hergefahren. Jetzt macht die Rückfahrt wenigstens etwas mehr Spaß“, sagte Devos lachend auf der Pressekonferenz nach dem Springen, der über die Leistungen bei der Organisation des CHI Basel nur lobende Worte fand.

Zufrieden zeigte sich auch OK-Präsident Andy Kistler nach den vier Tagen am Rheinknie. Mit dem Weltcup-Finale der Voltigierer (wir berichten darüber in unserer morgigen Ausgabe) gab es eine neue Veranstaltung im Programm des CHI Basel. Bereits im vergangenen Jahr feierten die Dressurreiter ihrer Premiere, die auch in diesem Jahr wieder erfolgreich mit von der Partie waren. Damit zeigten die Verantwortlichen des CHI Basel eine mehr als gelungene Generalprobe für das Weltcup-Finale 2025, das in allen drei Disziplinen vom 2. bis 6. April in Basel ausgetragen wird. Auch das Rahmenprogramm, das vom Zirkus Knie veranstaltet wurde, war eine spektakuläre Bereicherung.

Was den Zuschauerzuspruch betraf, so zeigte sich Kistler zufrieden. Die beiden Wettkampftage am Wochenende waren ausverkauft und am Freitag waren mehr als 6300 Besucher in der St. Jakobshalle.