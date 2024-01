Religion in Steinen und Maulburg: Der Glaube als zentrale Quelle

„Wir Christen heißen so, weil wir uns an Jesus Christus orientieren“, sagt Pfarrer Ingo Meißner. Lebenszuversicht wolle er vermitteln. Die könne man haben, wenn man Jesus an der Seite spüre. Meißner ist verantwortlich für die Kirchengemeinde in Steinen. Im vergangenen Jahr wurden die Petrusgemeinde (Steinen und Hägelberg) und die Margarethengemeinde (Höllstein und Hüsingen) zu einer Gesamtgemeinde zusammengelegt. Im Oktober 2023 ist Pfarrer Jochen Eber in Ruhestand gegangen, er war für die Margarethengemeinde zuständig. Eine Stelle für einen Diakon sei ausgeschrieben, erzählt Meißner.