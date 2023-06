Rettungswesen Frey fordert Gleichbehandlung

Der Bereichsausschuss und die dafür zuständige Rechtsaufsicht im Landratsamt Lörrach seien dringend angehalten, die Einhaltung der Landesverfassung wiederherzustellen, so Frey, und zwar dort, wo die Förderung „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ verankert sei. „Jeder weitere Monat des Wartens schadet der Gesundheit der Menschen im Landkreis Lörrach, was niemandes Absicht sein kann“, so der Grünen-Abgeordnete. „Menschen im ländlichen Raum müssen im Rettungswesen gleichbehandelt werden wie in der Stadt.“