Rheinfelden 125 Aussteller bei Töpfermarkt

Holzarbeiten und Schmuckstände

„Sieben Kunstschaffende sind mit Holzarbeiten präsent, 30 Keramiker aus allen Metiers werden kommen. Zehn Stände soll es mit Frauenbekleidung geben. Und weitere zehn schlagen ihre Schmuckstände auf. Arbeiten mit Glas und Metall wird es darüber hinaus geben“, offenbarte Blank. An allen Tagen sind Security-Leute auf dem Markt anzutreffen. Zehn bis 15 Prozent der Aussteller sind neu, die anderen sind quasi Stammgäste. Erstmals beteiligen sich die neuen Schlosseigentümer Franziska Tanner und Alexander Schwabe mit einem eigenen Musikprogramm. Es beginnt am Freitag, 29. April, um 20 Uhr mit den Sugar Foot Stompers (Lörrach), die Classic Jazz in der Bogenhalle spielen.

Am Samstag unterhalten dort tagsüber Musikvereine der Region. Einen Leckerbissen offerieren die Schlossbetreiber von 19 bis 20 Uhr in der Schlosskirche mit dem „Trio Cantabile“. Irmtraud Tarr an der Schlossorgel, Heiner Krause (Horn) und Heike Rügert (Saxofon) spielen heitere Frühsommer-Musik.

In der Bogenhalle findet ab 20 Uhr ein Tanz in den Mai mit den „Rebländern“ statt. Ab 11 Uhr am Sonntag gibt es ein Frühschoppenkonzert mit „Schwarzblech“. Dazu gibt es Weißwurst, Schweinshaxen und Bier.

Die Leute sollten in Zeiten von Corona und Krieg wieder etwas Nettes erfahren, sagten Franziska Tanner und Alexander Schwabe. Die Metzgerei Schneider kümmert sich um das Essen und der Musikverein Karsau bewirtet an allen drei Tagen und betreibt einen Kuchenstand.

Als Helfer bringen sich die 20 auf dem Schlossareal lebenden ukrainischen Flüchtlinge ein.

Spezialitäten aus der Region

Veranstalter Blank setzt auf Regionalität. Im Schlossgarten soll es elsässische Flammkuchen, badische Bio-Weine und Sekt, badische Maultaschen und geräucherte Forellen aus Baden-Baden sowie badische Grillküche und beim Stand Manouga Marzipane und Nougat geben. Alfred Scherna aus Görwihl offeriert in der Bogenhalle badische Spezialitäten.

Das Marionettentheater „Pendel“ ist ebenfalls wieder dabei. Detlef Schmelz wird mit dem Akkordeon „Geschichten ohne Worte“ jeweils ab 13, 15 und 17.30 Uhr zum Besten geben.

Erstmals kann an der Kasse ein QR-Code eingelesen werden, der die einzelnen Marktteilnehmer vorstellt.

Info

Der 25. Töpfer- und Künstlermarkt findet vom 29. April bis zum 1. Mai statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro und für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren vier Euro. Kinder sind frei. Erstmals gibt es eine Drei-Tageskarte für 15 Euro. Geöffnet ist Freitag und Samstag von 10 bis 18.30 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.