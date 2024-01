Im Segensgebet sagte Strenzl unter anderen: „Wir danken dir Gott, dass wir jahrzehntelang in dieser unserer Adelbergkirche die Eucharistie feiern durften. So wie vor uns unsere evangelischen Geschwister ihr Abendmahl an diesem Altar und in dieser Kirche gefeiert und dafür gebetet haben, dass du in ihrer Mitte sein mögest.“

Ende Januar werden die Arbeiten mit dem Ausräumen der Kirche beginnen. Die feierliche Kirch-, Altar- und Orgelweihe ist für 20. Juli , 14.30 Uhr, geplant. Dazu wird laut Mitteilung eigens der alt-katholische Bischof Matthias Ring aus Bonn anreisen.