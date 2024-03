Rheinfelden-Adelhausen: Freie Wähler mit sieben Kandidaten

Die Freien Wähler Adelhausen haben am Montagabend im Haus der Feuerwehr ihre Nominioerungsversammlung für die anstehende Kommunalwahl abgehalten. Das Aufstellungsverfahren war zuvor besprochen worden. Die Kandidaten stellten sich den Anwesenden kurz vor. In einem ersten geheimen Wahlgang wurden die Bewerber in alphabetischer Reihenfolge bestätigt, in einem zweiten geheimen Wahlgang wurde die Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag gewählt. Beide Wahlgänge ergaben ein einstimmiges Ergebnis, wie die Freien Wähler im Nachgang der Versammlung mitteilen.