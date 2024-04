Rheinfelden: Akkordeon-Orchester hat sich aufgelöst

Die letzten Jahre waren für das Akkordeon-Orchester nicht einfach. Schon über einen längeren Zeitraum war es trotz unterschiedlicher Bemühungen nicht mehr gelungen, neue Mitglieder und aktive Spieler zu gewinnen. Im Gegenteil, die Anzahl der aktiven Spieler nahm sogar kontinuierlich ab.

Fusion mit Schwörstadt war keine Rettung

Durch eine langjährige Spielgemeinschaft mit dem Harmonika-Orchester Maulburg konnten in der Vergangenheit immer noch Konzerte zusammen gestaltet werden. Aber auch mit der Spielgemeinschaft war in den vergangenen Jahren nur noch eine sehr begrenzte Anzahl an Spielern aktiv, sodass nach neuen Lösungen gesucht werden musste. Der Versuch, durch eine Fusion mit dem Orchester aus Schwörstadt neue Impulse zu setzen, führte zwar zu zwei sehr erfolgreichen Konzerten im Jahr 2022, jedoch konnte keine langfristige Kooperation etabliert werden.