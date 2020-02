Rheinfelden - In der Nacht von Freitag auf Samstag rissen in der Goethestraße bislang unbekannte Täter an mehreren Pkw die Kennzeichen ab und ließen sie am Tatort zurück. Hierdurch kam es zu Beschädigungen an den Kennzeichenhalterungen. Aufgrund der Beschädigungen an den Pkw wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei Rheinfelden sucht daher nach Zeugen und/oder weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07623/74040 beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden.