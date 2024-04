Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr am Mittwoch gegen 20.50 Uhr in die Rudolf-Vogel-Anlage gerufen. In einer Wohnung kam es zu einem Brand auf einer Herdplatte sowie an einem Küchenschrank. Durch den akustischen Rauchmelder wurde die Bewohnerin wach und Anwohner auf den Brand aufmerksam.