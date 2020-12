Rheinfelden Auch die Kommune macht dicht

Die Ortsverwaltungen Nordschwaben und Herten sind vom 23. Dezember bis 3. Januar geschlossen, in Karsau, Minseln und Eichsel schließen die Ortsverwaltungen ebenfalls am 23. Dezember und öffnen am 7. Januar wieder. Erst am 24. Dezember schließen die Ortsverwaltungen in Degerfelden und Adelhausen, Degerfelden bis 4. Januar und Adelhausen bis 8. Januar. Aber auch bei den Ortsverwaltungen bittet die Verwaltung darum, nur in dringenden Fällen einen Termin zu vereinbaren.