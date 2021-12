Werner Wohner, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, ist mit dem Ergebnis des Workshops zufrieden. „Alle Beteiligten konnten in einem sehr konstruktiven und sachlichen Dialog ihre Anliegen zur Sprache bringen“, wird Wohner in einer Pressemitteilung zitiert. Das Vorgehen wird auch von der GBG-Schulleitung sehr begrüßt. „Ich freue mich, dass nun eine Planungsgrundlage für die nächsten Jahre vorliegt, die mit allen am Schulleben Beteiligten erarbeitet wurde. An ihr können wir ablesen, wie weit wir in der nächsten Zeit kommen. Daraus können wir gemeinsam ableiten, was Weiteres zu tun ist“, erklärte Schulleiter Volker Habermaier.