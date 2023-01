Rheinfelden. Gleich mehrere Autofahrer hat die Polizei in Rheinfelden am Freitag kontrolliert. Zwei von ihnen waren nicht angeschnallt, drei nutzten in dem Moment gerade ihr Mobiltelefon, ein weiterer hatte zu tief ins Glas geschaut und einer fuhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, teilt die Polizei mit. Nun drohen Geldbuße und Fahrverbote.