Rheinfelden Autofahrerin stirbt nach Unfall mit Lkw

Nach bisherigen Erkenntnissen, wie sie der Polizei vorliegen, befuhr der 62-jährige Fahrer eines Lkws mit Anhänger die A 861 in Richtung Süden beziehungsweise Schweizer Grenze. Etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd fuhr der Lkw-Fahrer auf eine vor ihm fahrende 32-jährige Autofahrerin auf. Die Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 25 000 Euro. Ab etwa 17.15 Uhr musste die Südfahrbahn voll gesperrt werden – der Verkehr wurde hierzu bereits an der Anschlussstelle Lörrach-Ost an der BAB 98 abgeleitet.