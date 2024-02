Rheinfelden: Mit Autor Christian Herzog auf Tuchfühlung

Handlung in den 30ern

Mit historischen Romanen aus dem Schwarzwald brachte er Heimat und Geschichte zueinander, stellte ausgestorbene Handwerke vor. Am Dienstagabend aber kam er als „Neuer“ nach Rheinfelden. Mit seinem jüngsten Roman „Aktion Phoenix“ steigt er mit neuem Namen in ein anderes historisches Umfeld und in eine für ihn neue Zeit ein, nämlich in die 1930er Jahre in Berlin.

Er stellte sich als Christian Herzog vor. Sein Name sei zu intensiv mit den lockeren, stark landschaftsbezogenen Historienromanen verbunden, und es sei üblich, dass sich Schriftsteller für Titel an schwereren Themenfeldern ein Pseudonym zulegen, erklärte er den Zuhörern.