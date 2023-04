Rheinfelden BeB!T erstmals im Campus

„Vom Prinzip her können sich schon Fünftklässler informieren“, betont Brugger die Breite des Zielpublikums. Zur Premiere im Campus werden die Informationsstände über beide Stockwerke verteilt zu finden sein. „Damit sind wir dann am Anschlag“, erläutert Brugger. Im Anschluss soll die Veranstaltung ausgewertet werden und bei Bedarf im kommenden Jahr möglicherweise auch auf das Gebäude der Schillerschule ausgeweitet werden. „Wir sind keine professionellen Messe-Organisatoren. Wir wollen daher nun Erfahrungen sammeln.“ Die Beb!t ist also eine Messe, an der nicht nur Schüler etwas lernen werden.

www.bebit-rheinfelden.de