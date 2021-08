Rheinfelden Bei AWO und Feuerwehr

In Nollingen dann wurde der SPD-Politiker von Abteilungskommandant Rudolf Streule zusammen mit den beiden Feuerwehrmännern Tobias Hartmann und Klaus Trübe empfangen. Bei dieser Gelegenheit lobte Mehmet Ali das Engagement der Feuerwehrleute. Streule berichtete über die Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr in Bereichen wie dem Brandschutz, der Brandschutzerziehung und der Brandschutzaufklärung als Formen brandschutzpädagogischer Vermittlungsarbeit, die sich an verschiedene Altersstufen richten. Hierbei werde Aufklärung von der Schule bis ins privatwirtschaftliche Wohnen betrieben. Dabei gehe es vor allem um präventive Angebote, um Brände zu verhindern.

„Ich habe in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Feuerwehr für die kommunale Sozialarbeit kennengelernt“, so Mehmet Ali. Hierbei wird nicht nur durch ehrenamtliches Engagement das Miteinander gestärkt, sondern auch die Bindung der Familienangehörigen und die Jugendarbeit. Aktuell ist in Rheinfelden das zentrale Feuerwehrgerätehaus ein Thema.