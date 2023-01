Rheinfelden Brand bei Recycler endet glimpflich

Erinnerungen an Großbrand von 2012 wurden wach

Über das Brandgeschehen und den Einsatzverlauf ließ sich auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt von Vertretern des Ordnungsamtes, die vor Ort waren, laufend unterrichten, bevor er sich später selbst am Brandort ein Bild vom Geschehen verschaffte. Der OB lobte das schnelle und umsichtige Handeln der Feuerwehren genauso wie das unkomplizierte Zusammenspiel der Einsatzkräfte während der Brandbekämpfung. Erfreut zeigte er sich, dass keine Mitarbeiter der Firma Vogt Plastic sowie der Einsatzkräfte zu Schaden gekommen waren.

Dem schloss sich auch Kreisbrandmeister Uwe Häubner an, der ebenfalls am Einsatzort war. Er wies darauf hin, dass man nach dem Brandausbruch auch umgehend einen Messtrupp in Gang gesetzt habe, um gegebenenfalls schädliche Emissionen für die Bevölkerung feststellen zu können. Eine Gefahr für die Menschen habe jedoch den Messergebnissen entsprechend nicht bestanden.

Vogt Plastic, mit Hauptsitz in Rheinfelden, ist ein mittelständischer Kunststoffverarbeiter. Das Unternehmen stellt aus gemischten und verschmutzten Kunststoffverpackungen sortenreine Regranulate her, die neuen Kunststoff ersetzen.

Bereits im Jahr 2012 war im gleichen Unternehmen in Rheinfelden ein Großbrand in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der Sortierreste in Brand geraten waren. Damals bekämpften 120 Feuerwehrleute den Großbrand. So auch am Montag, als 65 Feuerwehrleute der Rheinfelder Wehr mit 15 Einsatzfahrzeugen und 55 Mitglieder der Evonik-Werksfeuerwehr mit acht Einsatzfahrzeugen zur Firma Vogt Plastic eilten.