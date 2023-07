Rheinfelden Das Abi ist geschafft

Dieses Abimotto griff bei der Feier auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auf. Er überbrachte die Grüße und Glückwünsche der Stadt, bezeichnete das Motto jedoch als ambivalent. Er sagte: „Trotz 12 Jahren im falschen Film wähne ich mich heute Abend im richtigen Film, indem ich den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums zum erfolgreich abgelegten Abitur die Glückwünsche der Stadt Rheinfelden aussprechen darf. Die Produktion und Fertigstellung ihres Films Abiwood hat nun zwölf Jahre benötigt und damit auch so manche Änderung im Drehbuch erfahren müssen.“ Bei der Vielzahl der Akteure sei es jedoch keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass der Film erfolgreich zu Ende geführt werden konnte. Aufgrund der Intervention der Lehrerschaft, der Schule als Institution und auch der Elternschaft sei es jedoch geglückt, die jungen Darsteller des Georg-Büchner- Gymnasiums zu einem überzeugenden Abschluss ihrer jeweiligen Performance zu führen. Es sei daher eine wichtige Etappe nach zwölf Jahren „Abiwood“ geleistet worden, wie Eberhardt befand. Zukünftig würden aber weitere Herausforderungen auf die jungen Menschen warten.

Schulleiter Volker Habermaier erinnerte indes an einen Aufsatz von Georg Büchner und an das Zitat: „Wer will dem Adler die Bahn vorschreiben, wenn er die Schwingen entfaltet und stürmischen Flugs sich zu den Sternen erhebt?“ Was Büchner schreibt, wünsche er auch den Abiturienten. „Ihr seid jetzt flügge. Fliegt los, nutzt, was Ihr gelernt habt, um Neues zu erfahren“, rief Habermaier den scheidenden Schülern zu. Regeln müssten dabei aber beherzigt werden,. Grundlage dabei sei vor allem das Grundgesetz, das es zu beachten gelte, sagte der Schulleiter.