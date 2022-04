Rheinfelden Das Hobbygärtner-Herz schlägt höher

Das Areal füllte sich schnell. „Ich bin sehr froh, dass nach zwei Jahren endlich wieder der Pflanzenflohmarkt durchgeführt werden kann“, brachte Karin Paulsen-Zenke bei der Begrüßung ihre Freude zum Ausdruck. Veranstalter ist die Stadt Rheinfelden zusammen mit dem Familienzentrum. Seitens der Stadt eröffnete Wilfried Markus in Vertretung des Oberbürgermeisters den Pflanzenflohmarkt. Und er informierte über das Jubiläumsprojekt „100 Jahre – 100 Bäume“, mit welchem sowohl ein Beitrag zum Klimaschutz, als auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Quartieren gestärkt werden soll. „Wir suchen Engagierte, die Lust haben, einen Baum zu pflanzen und ihn während seines Wachstums zu begleiten“, so die Aufforderung von Markus.

Vom Maiglöckli über Zimmer-, Beet- und Steinpflanzen, Hängepflanzenkörbe sowie einem Querschnitt heimischer Kräuter bis hin zur exotischen Bananenstaude und einer Herzlinde – es gab fast alles, was das Herz eines Hobbygärtners höher schlagen lässt. Die Stadtgärtnerei, mit den Azubis Fabienne Schlageter und Daniel Ehighalua, präsentierten unzählige Setzlinge, dabei war die Tomate der Renner. „Das ist eine willkommene Veranstaltung. Hier haben unsere Auszubildenden Kundenkontakt, was sonst nicht so gegeben ist“, verdeutlichte Ausbildungsleiter Martin Knoll.