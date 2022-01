Rheinfelden Das Stadtjubiläum wird bunt

In den vergangenen Jahren hätten die Bürger „im gemeinschaftlichen Sinne das geschaffen, was wir heute als unsere Stadt empfinden“, lobt Eberhardt den auch jetzt wieder im Kontext des Stadtjubiläums an vielen Stellen zutage tretenden Gemeinsinn in Rheinfelden.

Doch nicht nur gefeiert werden soll im neuen Jahr. Als großes Projekt steht beispielsweise der Ausbau des „Erfolgsmodells Wärmenetz“ mit Anschluss an die Industrie und neue Quartiere ganz oben auf der städtischen Agenda. Breiten Raum einnehmen sollen dem Rathauschef zufolge auch das Thema zentrales Feuerwehrhaus sowie der Masterplan für den Ausbau der Schulstandorte im Sinne einer familienfreundlichen Stadt.

Rückschau auf ein schwieriges Jahr

Und – angespannte Haushaltslage hin oder her – ein wenig weiterträumen können die Rheinfelder auch, wie der OB durchblicken ließ. So sollen dieses Jahr die Pläne für das im Raum stehende Ganzjahresbad entworfen werden.

Was das zurückliegende Jahr betrifft, sei dies „in jeder Hinsicht herausfordernd“ gewesen. Trotzdem hätten die beiden Rheinfelden so intensiv wie möglich zusammengearbeitet, und auch Verwaltungsdelegationen hätten sich getroffen. Franco Mazzi zufolge war ein guter Grund dafür, sich zu treffen, unter anderem das Aufsetzen der „Crossiety“-Plattform als „gemeinsamer Dorfplatz“ im digitalen Sinne. Wie die beiden Schwesterstädte auch in Zeiten von Corona und zeitweisen Grenzschließungen weiterhin intensiv kooperierten, habe weit über die Region hinaus ausgestrahlt. Mazzi nannte beispielhaft den Besuch einer deutsch-polnischen Delegation aus Guben in beiden Rheinfelden.

Weitere Informationen: Das Video ist abrufbar unter https://kurzelinks.de/8uki.