Rheinfelden Das Zugpferd der Rheinfelder Klinik

Rheinfelden (rom). Seit bald 20 Jahren bietet die Station eine Möglichkeit für externe Ärzte, Patienten geplant der Einrichtung zuzuführen, zu behandeln und nach einer Überwachungsphase zu entlassen, um die Nachsorge wieder ambulant in der eigenen Praxis vorzunehmen. Durch diese Kooperation, bei der von Beginn an die Ärzte mit ihren Praxen mit der Klinik zusammenarbeiten, zeige sich der Erfolg deutlich in der Patientenzufriedenheit, wie Hauß erläuterte. „Wir müssen regelmäßig die komplette Pinnwand mit Dankeskarten abhängen, damit wir die neuen aufhängen können“, sagte er bei der kleinen Feierstunde. Auch seien die Rückmeldungen bei Internetbewertungen ein Beleg für die gute Arbeit.

Als einen Beleg, dass die Stimmung auch in der Belegschaft gut sei, nannte Hauß die Mitarbeiterkonstanz in der Pflege. Anita Gerwig ist seit Beginn an im fünfköpfigen Team. Ihre Mitstreiterinnen Elisabeth Kuny und Cornelia Bosch seit mehr als 15 Jahren, und schon mehr als fünf Jahre sind Regina Masuch und Diana Jokanovic in der Tagesklinik tätig.