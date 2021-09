Vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ging es auf dem Rheinfelder Rathausplatz ziemlich laut zu. Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Bad und der DLRG demonstrierten dort für eine baldige Wiedereröffnung de Hallenbades. Unmittelbar danach gingen einige Demonstranten in den Bürgersaal. IG-Vorsitzender Markus Weber meldete sich zu Wort, um den Gemeinderäten den dringenden Wunsch nach einem neuen Ganzjahresbad vorzutragen. Bisher hätten sich 1083 Einwohner diesem Anliegen angeschlossen. Es gehe darum, bessere Möglichkeiten für Schwimmunterricht und regelmäßigen Schwimmsport zu schaffen. Das erste Ziel der IG Bad sei die baldige Öffnung der Schwimmhalle. Nach den Corona-Einschränkungen sei dies dringend erforderlich, um den Schwimmunterricht wieder aufzunehmen. „Erfreulicherweise ist dieses Ziel erreicht“, sagte Weber. Zweites Ziel der IG sei es, dass die Stadt sobald wie möglich die Vorbereitungen für ein neues Ganzjahresbad wieder aufnimmt, schließlich laufen die Planungsüberlegungen bereits seit etwa 25 Jahren. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt begann seine Antwort mit der Feststellung, dass dieses Anliegen unstrittig sei. Gleichzeitig lobte er die Leistungen der DLRG für die Rheinfelder Einwohner. „Der Gemeinderat hatte den Bau eines Ganzjahresbades auf Platz eins der Prioritätenliste gesetzt“, erläuterte er. „Gemeinderat und Verwaltung möchten diese Priorität möglichst bald wieder herstellen.“ Allerdings sei die Investition angesichts des Haushaltsdefizits von 8,5 Millionen Euro in diesem Jahr nicht möglich. Das Hallenbad, so der Oberbürgermeister, wird am 2. Oktober eröffnet. Werktags steht es für Schul- und Vereinsschwimmen zur Verfügung, an den Wochenenden für die Öffentlichkeit. rr/Foto: Rolf Reißmann