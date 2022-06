Rheinfelden Der OB wettet um Station

Rheinfelden. Zum Auftakt lädt die Stadt zu einer gemeinsamen leichten und kurzen Tour entlang des Rheins ein. Treffpunkt ist am Samstag, 2. Juli, 11 Uhr, am Oberrheinplatz.

Anlässlich des Jubiläums peilt die Stadt einen neuen Rekord an. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren die ,erradelte’ Kilometerzahl kontinuierlich steigern konnten – zuletzt auf 135 000 Kilometer – möchten wir in diesem Jahr die 500er-Marke bei den Teilnehmern knacken“, erklärt OB Klaus Eberhardt in einer Medienmitteilung. Daher fordert er die Rheinfelder zu einer kleinen Wette heraus: „Sollten sich in diesem Jahr mehr als 500 Radler am Stadtradeln in unserer Stadt beteiligen, dann sponsort die Stadt eine öffentlich, rund um die Uhr zugängliche Fahrrad-Service-Station mit Luftpumpe und Werkzeug für kleinere Reparaturen am Rad“, verspricht das Stadtoberhaupt. Mit diesem Wetteinsatz greift der Oberbürgermeister eine Idee aus der Fangemeinde des Stadtradelns auf, heißt es.