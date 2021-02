Rheinfelden Diakonie zieht temporär um

Beratung und Begleitung unter einem Dach, dazu ein schöner Garten

Froh ist man bei dem Sozialdienst in der Trägerschaft der evangelischen Kirche darüber, dass man bei dem Rheinfelder Gebäude und Grundstück auch über einen schönen Gartenbereich nebst zahlreichen Bäumen verfügt. Der Garten wurde in der Vergangenheit von den Mitarbeitern gerne auch mal für Gespräche mit den Ratsuchenden genutzt. Und das soll natürlich auch in der Zukunft und nach dem Umbau so bleiben.

Beim Diakonischen Werk in Rheinfelden beraten und begleiten insgesamt neun feste und zudem mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter in verschiedenen sensiblen Bereichen. Dazu zählt die Schuldnerberatung und die Beratung für erwachsene Migranten. Ebenso wird eine Schwangeren-Konfliktberatung angeboten. Darüber hinaus versteht sich das Haus als Anlaufstelle für Betreutes Wohnen sowie als Beratungsstelle für allgemein kirchliche Sozialarbeit.

Künftig wird in dem umgebauten Gebäude in der Karl-Fürstenberg-Straße die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen untergebracht sein, die bislang in den Räumen der Kirchengemeinde beheimatet war. Racke: „So werden wir alle unsere Angebote dann zentral an einem Ort haben.“