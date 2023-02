Rheinfelden Die Heimatstadt ist Böffis Bühne

Gerne mit Hund unterwegs

Jetzt, im Ruhestand, geht Böffi täglich mit Hund Theo in und um Rheinfelden spazieren. Da sieht und hört er vieles. „Die Stadt stirbt“ – ein Zitat beim Neujahrsempfang – das findet er gar nicht gut. Mit seinem kritischen „Straßenlied“ weist Böffi nun auf die Missstände in der City hin. „Do werde Rohr verlegt und das in aller Rueh und d’Autos werde in de ganze Stadt umeglotst. Und eines schönes Morgens, do haut’s mi us em Bett, Presslufthammer wecke mich.“

Da kommt noch mehr

Zum Bereich Bürgerheim und Müßmattstraße gibt er den gesanglichen Ratschlag: „In de Müßmattstroß bim Bürgerheim, wo aldi Mensche wohne, do dät sich doch dä Stroßebau in einem Uffwand lohne“. Ein Song voller Ernsthaftigkeiten, gepaart mit Herz. Klaus Böffert ist umtriebig und hat die Menschen und Ereignisse in Rheinfelden täglich vor Augen. Passend dazu fallen ihm immer neue Texte ein. Seine Fans dürfen gespannt sein, was da noch alles kommt.