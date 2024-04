Rheinfelden: Die Polizei will mehr Präsenz zeigen

Rheinfeldens neuer Polizeirevierleiter Spencer Diringer hat am Donnerstagabend im Gemeinderat die aktuelle Polizeistatistik vorgestellt. Zunächst bedankte sich Diringer für die herzliche Aufnahme und lobte das gute Verhältnis zur Stadtverwaltung und dessen Ordnungsamt. In Freiburg, wo er zuletzt tätig war, sei das Arbeiten nicht immer so angenehm gewesen, wie es sich hier gestalte; allerdings gebe es dort auch Anforderungen ganz anderer Art.