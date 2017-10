Rheinfelden Dieb schlägt in der Gadrobe zu

Rheinfelden. Ein Dieb stahl am Dienstag in der Zeit von 17 bis 22 Uhr einen Geldbeutel aus einer Jacke, die an einer Garderobe im Bürgersaal des Rathauses hing. In diesem Zeitraum arbeitete der Geschädigte während einer Veranstaltung. Der Geldbeutel war in einer Innentasche verwahrt. In der Nacht wurde der Geldbeutel in den Briefkasten des Polizeireviers Rheinfelden eingeworfen. Das Bargeld fehlte. Die Polizei bittet um Hinweise, Tel. 07623/74040.