Das Dorffest in Warmbach anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Stadt Rheinfelden am Sonntag war ein echter Anziehungspunkt. „Eine tolle Veranstaltung, und wir hier an unserem Tisch betrachten es als Hausfreunde-Fest“, lachte Annlies Wettlin mit der Sonne um die Wette. Zu den Klängen des Fanfarenzugs der Schmugglergilde Warmbach gab es bei Speis und Trank viele muntere Schwätzchen. Alle in Warmbach beheimateten Vereine, Schule, Kirchen, Kitas und Hilfsorganisationen – unter der Regie des Stadtteilbeirats – beteiligten sich am Dorffest. Für Bewirtung war reichlich gesorgt. Enorm war beispielsweise das Angebot an der Kuchentheke, wo mehr als 60 selbstgebackene Kuchen und Torten zur Auswahl standen. „Frauen aus Warmbach und Nordschwaben haben für unser Dorffest gebacken“, geriet Inge Thoma vom Beirat ins Schwärmen. Nordschwaben deshalb, weil die Sänger aus Rheinfeldens höchst gelegenem Ortsteil zusammen mit dem gemischten Chor Warmbach singen und den ökumenischen Gottesdienst zu Beginn des Dorffestes begleiteten. „Eine tolle Beteiligung von allen Seiten, die Helferinnen und Helfer und die Besucherresonanz – einfach super“, bilanzierte Beiratssprecher Dieter Wild. Und er ist stolz auf den Stadtteil, denn dieses Verhalten sei „Warmbach-spezifisch“. pem/Foto: Wunderle