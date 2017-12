Rheinfelden Duo überfällt Tankstelle

Eine Tankstelle an der B 34 wurde in Rheinfelden am Sonntag gegen 23 Uhr von zwei männlichen Tätern überfallen.

Rheinfelden. Ein Täter blieb an der Eingangstür stehen und hielt einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand. Der zweite Täter begab sich zur Kasse, griff in diese und raubte einen geringeren Bargeldbetrag. Während der Tat mussten sich anwesende Kunden auf den Boden legen.

Die beiden Täter waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert und flüchteten in der Folge zu Fuß in Richtung B 34. Sie sprachen während der Tatausübung deutsch und englisch. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme der Täter. Es wurde niemand verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen, in Verbindung zu setzen, Tel. 07761/934500.