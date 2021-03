Rheinfelden Ein großes Dankeschön an alle Pfleger

Die Gutscheine sind keine persönlichen Geschenke, sondern für die jeweiligen Teams. Dazu Hauß: „Wir hoffen, dass diese den Gruppenzusammenhalt stärken und man sich gemeinsam überlegt, was man sich für die Aufhellung des Alltags anschaffen möchte.“ Gleichzeitig habe man auch an den Einzelhandel in Rheinfelden gedacht. Der Vorsitzende des Fördervereins verdeutlichte, dass es durch die Corona-Belastung für die Krankenhäuser der Kliniken des Landkreises Lörrach nicht einfacher geworden sei. Die Mitarbeiter seien stark gefordert.

Die Geschäftsführung fand durch Armin Müller lobende Worte, die gut ankamen. „Es wurde an alle Mitarbeiter geschrieben und Mut gemacht, noch einmal die Ärmel hochzukrempeln“, so Hauß. Der Förderverein hat beschlossen, etwas aus den erhaltenen Spenden weiterzugeben. „Wir wollen die Mitarbeiter mit den Spendengeldern unserer vielen Mitglieder unterstützen. Es ist eine Anerkennung für ihren großen Einsatz seit über einem Jahr. Es ist für das Aushalten der erschwerten Tätigkeit – immer mit Maske und zum Teil mit Schutzkleidung, und dann stets mit einer hohen Eigengefährdung. Danke an alle im Namen des Fördervereins und damit im Namen der Bevölkerung in Rheinfelden.“