Rheinfelden Ein Recht auf Wohnen

Doch was ist mit Obdachlosen und Wohnungsuchenden? Es wurde die Fachstelle Wohnungssicherung in Trägerschaft des Fachverbands für Prävention und Rehabilitation (AGJ) hinzugezogen. Leiter Stefan Heinz erläuterte, dass man aktiv werde, wenn es zum Beispiel zu Räumungsklagen kommt. Ein persönlicher Kontakt sei hierbei der Türöffner. Betroffen seien oft Menschen mit psychischen Problemen. Seit 2017 konnten in Rheinfelden so schon 120 Hauhalte unterstützt werden. Die meisten Bewohner konnten bleiben, oder es wurde eine alternative Lösung gefunden.

Kommunen haben den Auftrag, sich um obdachlose Menschen zu kümmern. Hierzu legte die Bürgermeisterin Zahlen vor: 2016 gab es 134 Personen, die in 38 Obdachlosenunterkünften untergebracht wurden. 2021 sind 95 Personen in 35 Unterkünften untergebracht. Stöcker betonte, dass man hier weiter verstärkt aktiv werden müsse.

In Erinnerung geblieben ist ihr das Schicksal einer Mutter zu Beginn ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin: Diese war hoch verschuldet und lebte schon seit Monaten ohne Strom: Sie hatte ihr Handy von den Kindern in der Schule aufladen lassen. Spaghetti wurden auf einem Ölofen gekocht.

Rainer Vierbaum, Sprecher des Stadtteilbeirates Nollingen, berichtete, dass sowohl das alte Rathaus, als auch die alte Uhrenfabrik nicht mehr als Notunterkünfte für Obdachlose dienen müssen. Im alten Rathaus sind inzwischen Wohnungen, die Uhrenfabrik steht leer.

AGJ-Mitarbeiterin Slavica Stanojevic, die damals mit den Personen zu tun hatte, die in diesen Unterkünften wohnten, ergänzte, dass wenn sie vor Ort sei, eine Art „Anamnese“ erstellt werde, wie es zu der jeweiligen Situation gekommen sei und was nun getan werden könne. Dabei sei Vertrauen das Wichtigste. Elf Haushalte der alten Uhrenfabrik und zwei Familien aus dem alten Rathaus konnten so in ein Mietverhältnis gelangen.

Hohe Kosten beim sozialen Wohnbau

Dass es nicht einfach sei, günstigen Wohnraum zu schaffen, machte Schwamm an den Häusern in der Römerstraße deutlich. Sozialer Wohnbau wird nur mit 20 Prozent bezuschusst. Ein solches Haus kostet zwölf Millionen Euro. Bei der Belegung werde indes sehr sensibel vorgegangen und berücksichtigt, welche Menschen zueinander passen.

Damit es Obdachlose dauerhaft in ein festes Mietverhältnis schaffen, gibt es viele Hilfen. Wer selbst Hilfe braucht, kann sich an das Soziale Kompetenzzentrum, Friedrichstraße 6, wenden.